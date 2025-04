William C. is geen onbekende voor het gerecht. Zo kreeg de Oostendenaar in mei 2017 al 40 maanden effectieve gevangenisstraf voor opzettelijke brandstichting in zijn toenmalige woning in de Jules Peurquaetstraat. In juli 2022 werd hij voor diefstal met geweld veroordeeld tot 37 maanden gevangenisstraf, waarvan 20 maanden met uitstel en onder voorwaarden. C. gebruikte een vuurwapen om zijn leverancier te beroven van 150 euro en 25 gram speed. Ten slotte kreeg de veertiger in februari 2023 zes maanden effectieve celstraf voor verkrachting en voyeurisme. De verdachte filmde hoe hij seks had met een slapende prostituee.

Dinsdagochtend oordeelde de raadkamer dat William C. minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Meester Maïme De Backer drong ook niet aan op een vrijlating. De verdachte was zelf niet aanwezig op de zitting.