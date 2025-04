Ondertussen kon een 46-jarige man als verdachte ingerekend worden. De verdachte werd zaterdag voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om de veertiger aan te houden op verdenking van moord. Over de precieze omstandigheden heeft het parket echter nog niet gecommuniceerd. Het is dus ook niet duidelijk of de verdachte bekentenissen heeft afgelegd.

Dinsdagochtend zal de 46-jarige man in Brugge voor de raadkamer verschijnen. De raadkamer zal oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.