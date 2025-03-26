Het Stadhuis van Oostende staat voor een grondige renovatie. De stad gaat daarvoor samenwerken met de Vlaams Bouwmeester, die mee op zoek gaat naar ontwerpers om een toekomstvisie voor het gebouw en de omgeving uit te werken.
Het huidige stadhuis voldoet niet meer aan de normen van vandaag. Met de renovatie wil de stad alle stads- en OCMW-diensten bundelen in één centraal administratief centrum. Daarnaast komt er ook een nieuw maritiem museum. Dat moet van de site ook een publieke trekpleister maken.
“Onze stadsgebouwen moeten met hun tijd mee. Met de broodnodige renovatie van het Stadhuis brengen we alle diensten samen en zetten we in op een efficiënte werking," zegt eerste schepen Charlotte Verkeyn.
"Met de inclusie van een maritiem museum en een heraangelegde omgeving maken we er bovendien een echte ontmoetingsplek van voor alle Oostendenaars.”
Groene stadsfoyer
De studieopdracht omvat naast de renovatie van het stadhuis ook de aanleg van een groene stadsfoyer en de herinrichting van de publieke ruimte. In totaal gaat het om een oppervlakte van zo’n 15.000 vierkante meter.
De zoektocht naar ontwerpers verloopt via de procedure van Open Oproep, in samenwerking met de Vlaams Bouwmeester. De gemeenteraad bespreekt het dossier op 22 september.