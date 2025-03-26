“Onze stadsgebouwen moeten met hun tijd mee. Met de broodnodige renovatie van het Stadhuis brengen we alle diensten samen en zetten we in op een efficiënte werking," zegt eerste schepen Charlotte Verkeyn.

"Met de inclusie van een maritiem museum en een heraangelegde omgeving maken we er bovendien een echte ontmoetingsplek van voor alle Oostendenaars.”

