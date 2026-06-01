Het stadsbestuur benadrukt dat het de ondersteuning van kwetsbare kinderen niet stopzet. Oostende wil vanaf januari sterker inzetten op brugfiguren die problemen bij leerlingen en gezinnen detecteren en hen naar de juiste hulp begeleiden. "Die brugfiguren zijn de voelsprieten binnen het onderwijs. We willen vanaf januari starten met een veel breder project, stadsbreed en niet beperkt tot vijftig leerlingen, zeven scholen of drie wijken", zegt Gesquiere.

Naast dat nieuwe traject blijft in Oostende ook vzw De Katrol actief, waar vrijwilligers gezinnen ondersteunen, al is de huiswerkbegeleiding daar beperkter.