Oostende stopt met huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen: oppositie spreekt van “botte besparing”
De stad Oostende zet na dit schooljaar een punt achter de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Volgens het stadsbestuur zijn de kosten te hoog en behoort huiswerkbegeleiding niet tot de kerntaken van de stad. Oppositiepartij Trots op Oostende reageert scherp en vreest dat kwetsbare leerlingen de dupe worden.
Na zeventien jaar verdwijnen de huiswerkklassen in Oostende. In onder meer OC De Ballon op de Vuurtorenwijk kregen leerlingen uit het derde tot het zesde leerjaar drie keer per week begeleiding van vrijwilligers bij hun schoolwerk.
"Gezien de precaire financiële toestand van de stad moeten we elke euro twee keer omdraaien."
Volgens schepen van Onderwijs Kristof Gesquiere (N-VA) kost het project de stad jaarlijks 231.000 euro, terwijl er slechts een vijftigtal kinderen mee bereikt wordt. "Die 231.000 euro staat niet in verhouding tot de vijftig kinderen die je kunt bereiken. Gezien de precaire financiële toestand van de stad moeten we elke euro twee keer omdraaien", zegt Gesquiere. Daarnaast vindt de schepen dat huiswerkbegeleiding in de eerste plaats een opdracht van het onderwijs is. "Huiswerkklassen heb ik altijd beschouwd als een kerntaak van onderwijs."
"Uitbreiding stond in bestuursakkoord"
Oppositiepartij Trots op Oostende reageert ontgoocheld op de beslissing. Gemeenteraadslid An Casteleyn noemt de stopzetting een verkeerde keuze. "Die huiswerkklassen zetten in op het wegwerken van leerachterstand bij kinderen. Dat stopzetten vinden wij niet kunnen." Volgens de partij strookt de beslissing bovendien niet met de ambities die eerder in het bestuursakkoord werden opgenomen."In het bestuursakkoord staat expliciet dat de huiswerkklassen zelfs zouden worden uitgebreid."
"In het bestuursakkoord staat expliciet dat de huiswerkklassen zelfs zouden worden uitgebreid."
Ook de manier waarop de vrijwilligers op de hoogte werden gebracht, stuit op kritiek. De huiswerkklassen bestaan sinds 2008 en draaien mee dankzij een veertigtal vrijwilligers. "Zij hebben gewoon een mail gekregen. Dat vinden wij bijzonder onrespectvol. Besparen op kwetsbare kinderen kan voor ons absoluut niet."
Stad kiest voor brugfiguren
Het stadsbestuur benadrukt dat het de ondersteuning van kwetsbare kinderen niet stopzet. Oostende wil vanaf januari sterker inzetten op brugfiguren die problemen bij leerlingen en gezinnen detecteren en hen naar de juiste hulp begeleiden. "Die brugfiguren zijn de voelsprieten binnen het onderwijs. We willen vanaf januari starten met een veel breder project, stadsbreed en niet beperkt tot vijftig leerlingen, zeven scholen of drie wijken", zegt Gesquiere.
Naast dat nieuwe traject blijft in Oostende ook vzw De Katrol actief, waar vrijwilligers gezinnen ondersteunen, al is de huiswerkbegeleiding daar beperkter.