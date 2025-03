Het nieuwe reglement zal meer rekening houden met oppervlakte en aantal bouwlagen. Een vrijstelling van belasting omwille van ziekte, ongeval of hoge leeftijd zal ook kunnen én bij een renovatie kan je een extra vrijstellingsjaar krijgen. Er komt een plafonnering van de belasting vanaf 4 jaar leegstand. Tenslotte kan de bezwaarcommissie “overmacht” voortaan in overweging nemen in haar beoordeling en dit gebaseerd op bestaande rechtspraak. Het reglement wordt in maart 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.