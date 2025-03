Levy was aan het werk als skimonitor in Italië voor een reisorganisatie toen hij vorig weekend onwel werd in zijn kamer. Vermoedelijk werd hartfalen hem fataal. Zijn vrienden, die op dat moment op vakantie waren, brachten daar al een eerbetoon aan hem in de sneeuw.

In een serene optocht langs de waterlijn liepen familie, vrienden en collega’s van de Drie Gapers naar de surfclub. De familie liep voorop, gevolgd door vele mensen die Levy kenden via de reddingsdienst.