Op zaterdag 4 oktober wordt stormweer verwacht met tijdelijk sterke rukwinden. Het stormweer duurt wellicht de hele dag. Stad Oostende neemt daarom enkele voorzorgsmaatregelen en roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven.
De stad vraagt om losse voorwerpen in tuinen of op terrassen vast te maken of binnen te zetten. Uit voorzorg blijven de Strekdammen en het Staketsel het hele weekend afgesloten. Ook Sportpark De Schorre is zaterdag niet toegankelijk voor sporters en wandelaars.
"De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop", zegt burgemeester John Crombez. "We willen iedereen oproepen om geen onnodige verplaatsingen te maken en zeker weg te blijven uit parken en bossen."
Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor wie brandweerhulp nodig heeft bij stormschade, zonder dat er levensgevaar is. "Gebruik bij voorkeur het e-loket via 1722.be", klinkt het bij de stad. Voor dringende en levensbedreigende situaties blijft 112 het juiste nummer.