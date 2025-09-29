De stad vraagt om losse voorwerpen in tuinen of op terrassen vast te maken of binnen te zetten. Uit voorzorg blijven de Strekdammen en het Staketsel het hele weekend afgesloten. Ook Sportpark De Schorre is zaterdag niet toegankelijk voor sporters en wandelaars.

"De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop", zegt burgemeester John Crombez. "We willen iedereen oproepen om geen onnodige verplaatsingen te maken en zeker weg te blijven uit parken en bossen."