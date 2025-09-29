16°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Oos­ten­de neemt maat­re­ge­len tegen storm: Strek­dam­men en sport­park dicht

Storm strekdam

Op zaterdag 4 oktober wordt stormweer verwacht met tijdelijk sterke rukwinden. Het stormweer duurt wellicht de hele dag. Stad Oostende neemt daarom enkele voorzorgsmaatregelen en roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven.

De stad vraagt om losse voorwerpen in tuinen of op terrassen vast te maken of binnen te zetten. Uit voorzorg blijven de Strekdammen en het Staketsel het hele weekend afgesloten. Ook Sportpark De Schorre is zaterdag niet toegankelijk voor sporters en wandelaars.

"De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop", zegt burgemeester John Crombez. "We willen iedereen oproepen om geen onnodige verplaatsingen te maken en zeker weg te blijven uit parken en bossen."

Weerfoto03102025
Weerbericht

Grijze start mondt uit in regen en veel wind

"We willen iedereen oproepen om geen onnodige verplaatsingen te maken en zeker weg te blijven uit parken en bossen."

John Crombez, burgemeester Oostende

Het noodnummer 1722 is geactiveerd voor wie brandweerhulp nodig heeft bij stormschade, zonder dat er levensgevaar is. "Gebruik bij voorkeur het e-loket via 1722.be", klinkt het bij de stad. Voor dringende en levensbedreigende situaties blijft 112 het juiste nummer.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Storm

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Trompetaansluiting
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2023-08-31 00:00:00 - Straatverlichting aan of uit 's nachts? Kortrijk laat inwoners beslissen

Harelbeke schakelt openbare verlichting voortaan over naar dimmen
Hannelore bedert

Hannelore Bedert brengt ‘Kom naar huis’ voor het eerst live tijdens Reveil
Waterkraan

Aquaduin krijgt groen licht voor waterhergebruik in De Panne
Bryan Nuttin

“Het is oké om niet oké te zijn": Bryan (19) lanceert project voor geestelijke gezondheid
Kenzo lauwereins sommelier

Kenzo Lauwereins uit Middelkerke is Foodtasters ‘Sommelier of the Year 2025’
fietsers

Fietsknooppunten tijdelijk buiten gebruik: West-Vlaams fietsnetwerk krijgt grote update
Aanmelden