Grij­ze start mondt uit in regen en veel wind

Vandaag is het bewolkt en regent het in de namiddag steeds intensiever door een actieve storing. De maxima blijven beperkt tot ongeveer 16 graden, met een stevige zuidelijke wind, vooral aan zee.

Ook vannacht valt er veel regen, soms intens, bij verder aantrekkende zuidwestenwind. Minima liggen rond 13 à 14 graden, terwijl de wind aan de kust krachtig blijft.

Morgen start met regen, maar die trekt in de loop van de ochtend weg. Daarna volgen buien, mogelijk met een onweersklap. Het wordt maximaal 16 graden en de wind blijft fel, met aan zee rukwinden tot 80 à 90 km/u uit het westen.

Zondag neemt de wind geleidelijk af, maar de kans op buien blijft bestaan. Het blijft onzeker hoeveel neerslag er precies valt, maar lokaal kan het beperkt blijven tot een enkele bui. Maxima liggen rond 16 à 17 graden.

Maandag wordt rustiger met minder wind en overwegend droog weer. Er is opnieuw meer ruimte voor de zon.

