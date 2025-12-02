In Oostende opent een nieuw sociaal-artistiek project: Ratatoe. Dat komt in een vleugel van de OLKO-school in Oostende, in de Kaaistraat, onder meer in de vroegere kapel. Het initiatief brengt kunst, buurt en horeca samen. Het biedt betaalbare ateliers, een podiumruimte, een multifunctioneel labo, een horecagedeelte en een artistshop.