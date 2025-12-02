In Oostende opent een nieuw sociaal-artistiek project: Ratatoe. Dat komt in een vleugel van de OLKO-school in Oostende, in de Kaaistraat, onder meer in de vroegere kapel. Het initiatief brengt kunst, buurt en horeca samen. Het biedt betaalbare ateliers, een podiumruimte, een multifunctioneel labo, een horecagedeelte en een artistshop.
Ratatoe wil het tekort aan ateliers aanpakken en buurtparticipatie stimuleren. Kunstenaars en buurtbewoners zullen daarbij actief betrokken zijn, met ruimte voor samenwerking tussen diverse kunstdisciplines. En cultuur gaat breed tot zelfs culinair: startende chefs kunnen via kookresidenties drie maanden lang experimenteren en een eigen menu ontwikkelen.
Na de verhuizing van de leerlingen in juni starten de verbouwingen. Ratatoe wil volgend schooljaar openen.