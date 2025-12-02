14°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Oos­ten­de lan­ceert soci­aal-artis­tiek pro­ject Rata­toe’

RATATOE expo 1

In Oostende opent een nieuw sociaal-artistiek project: Ratatoe. Dat komt in een vleugel van de OLKO-school in Oostende, in de Kaaistraat, onder meer in de vroegere kapel. Het initiatief brengt kunst, buurt en horeca samen. Het biedt betaalbare ateliers, een podiumruimte, een multifunctioneel labo, een horecagedeelte en een artistshop.

Ratatoe wil het tekort aan ateliers aanpakken en buurtparticipatie stimuleren. Kunstenaars en buurtbewoners zullen daarbij actief betrokken zijn, met ruimte voor samenwerking tussen diverse kunstdisciplines. En cultuur gaat breed tot zelfs culinair: startende chefs kunnen via kookresidenties drie maanden lang experimenteren en een eigen menu ontwikkelen.

RATATOE expo 2

Na de verhuizing van de leerlingen in juni starten de verbouwingen. Ratatoe wil volgend schooljaar openen.

De redactie
Ratatoe

Meest gelezen

Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Kruiseke
Nieuws

Gewelddadige homejacking in Wervik: koppel vastgebonden en met dood bedreigd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Museeuw

"De Leeuw is er nog": Johan Museeuw opgenomen in ziekenhuis met probleem met luchtwegen
Hooipiete

Weerbare Westhoek: Uitbaters De Hooipiete zijn blij met maatregelen tegen wateroverlast
Bus BYD

De Lijn bestelt 268 elektrische bussen in China en Duitsland
Bcd 02

Bedrijvencontactdagen brengen ondernemers weer samen, maar ondernemersvertrouwen staat laag
Oosthove wervik

Meerjarenplan Wervik: stad gaat komende zes jaar 45 miljoen euro investeren
2020-12-24 00:00:00 - Brexit: akkoord over visserij ondermijnt zekerheid toekomst

Crevits waarschuwt voor impact Britse beschermde zeegebieden op Vlaamse visserij
Aanmelden