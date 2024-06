2024 staat voor Oostende al heel het jaar in het teken van James Ensor. De beroemde kunstenaar die vaak in Oostende te vinden was wordt een heel jaar gehonoreerd en ook de opwaardering van het polderlandschap kun je aan hem linken: "James Ensor was één van de actievoerders tegen de dreigende afbraak van de Duinenkerk in de Dorpstraat in Mariakerke.

De plannen

Nu heeft de stad dus een vergunning op zak om de Duinenstraat, het polderlandschap en de duinen een upgrade te geven én uit te breiden. De focus ligt op meer natuur, een opwaardering van de fiets- en wandelpaden en uiteraard recreatie en kunst. Ook komt er in de Duinenstraat een platform met een 'zicht op Mariakerke', naar het gelijknamige werk van Ensor.

Het kostenplaatje? Ongeveer 1,75 miljoen euro. Toerisme Vlaanderen (876.120 euro) en Blue Deal (77.625 euro) doen ook hun duit in het zakje. De werken worden zo snel mogelijk aangevat.

