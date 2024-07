De kust is al lang meer dan zon, zee en strand. Iedere badplaats zet ook in op randanimatie, en dan zit het in Oostende met zo'n unieke renbaan als de Wellington wel snor, met een combinatie van sport en entertainment. Vooral dat laatste valt in de smaak bij toeristen.

"We moeten ze binnen krijgen via entertainment. Maar de rennen zelf zijn behoorlijk gedoteerd. Er zijn bovendien heel wat eigenaars en trainers die hoofdzakelijk in Frankrijk aan de slag zijn, maar die Oostende Koerse in hun agenda vastpinnen", zegt paardenkenner Jaak Pijpen.