“Er zijn veel vossen die hun nesten maken in het duingebied, maar ook in de polders en zelfs in het verstedelijkt gebied zoals ’t Bosje in Oostende... Overal zitten tegenwoordig vossen. Vooral in de schemering en ’s nachts gaan ze dan voedsel zoeken en dan kan je ze overal aantreffen”, legt Paul Lingier van Natuurpunt Middenkust uit.

Vossen vormen vooral voor andere dieren een gevaar. Voor mensen zijn ze meestal bang. Toch roept de stad intussen op om een vos met rust te laten en ze zeker niet te voederen. Wilde dieren blijven immers onvoorspelbaar.