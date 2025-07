Dit weekend verwacht Stad Oostende een druk weekend door de combinatie van verschillende evenementen, waaronder Ostend Beach, het mooie weer en het starten van vakantieperiodes in Wallonië en de buurlanden. Daarom zet Stad Oostende dit weekend ook shuttlebussen in van de randparking Rolbaanstraat, die bezoekers tot in het Centrum (en terug) zullen brengen.