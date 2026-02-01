12°C
Menen

Oor­logs­ve­te­raan Geor­ges viert hon­derd­ste verjaardag

Oorlogsveteraan

Georges Dely viert zijn honderdste verjaardag. Hij is een oud-strijder die in het 50ste Battalion Infanterie vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Hij vierde zijn verjaardag in het woonzorgcentrum Residentie Hortensia in aanwezigheid van de burgemeester en enkele schepenen van Menen en zijn familieleden. Daarnaast waren ook enkele vertegenwoordigers van het WAR aanwezig. Dat staat voor War Association to Remember en dat is een organisatie die oorlogsslachtoffers herdenkt.

De verjaardag van Georges is zeer speciaal, omdat er niet heel veel levende oorlogsveteranen meer zijn. Het woonzorgcentrum wou Georges dan ook heel graag in de bloemetjes zetten.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Robbe Temmerman

