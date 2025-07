Ondertussen is er ook nog een zesde verdachte opgepakt: een vrouw van 19. Na verhoor dinsdagavond is ze aangehouden. Vrijdagochtend zal de raadkamer in Brugge oordelen of ze langer in de gevangenis moet blijven. Ook de aangehouden mannelijke verdachten zullen dan voor de raadkamer moeten verschijnen.