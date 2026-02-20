13°C
Ook ver­voer­re­gio­raad Oos­ten­de zegt neen tegen bespa­rings­plan van De Lijn

De vervoersregioraad Oostende, die ook de hinterlandgemeenten en de Middenkust behelst, zegt neen tegen het nieuwe besparingsplan van De Lijn. Ook de regioraden van Brugge, Midwest en Kortrijk geven geen fiat voor het plan van Vlaams minister Annick Deridder om 35 miljoen euro te besparen via een knip in de dienstverlening van De lijn.

Gauthier Defreyne, voorzitter vervoersregioraad Oostende: “De grootste reden is dat we ook geen flexvervoer hebben in deze regio. Dat betekent dat als we 1 lijn schrappen, we heel veel reizigers persoonlijk raken.”

Het negatief advies gaat nu naar de minister, samen met de eis om flexvervoer te krijgen. De prijs daarvoor is 300.000 euro per flexbus en in principe zijn er vier nodig. Oostende is ook de enige vervoersregio zonder flexsysteem.

Nieuws

Ook Vervoerregio Midwest verzet zich tegen nieuwe besparingen op openbaar vervoer

Ook Middelkerke kon de besparing niet goedkeuren. Johan Töpke, schepen van mobiliteit Middelkerke: “Zeker niet. Middelkerke wordt zowat in twee gesplitst. Het volledige hinterland wordt afgezonderd van de kust. Het is die fameuze buslijn Hinterland-Kust die cruciaal is en een schrapping zou nefast zijn.”

Landelijke verbindingen

Dat er vooral geknipt wordt in de avonddienstverlening en in de landelijke verbindingen, is een vaak gehoorde klacht. Ook Bredene en Ichtegem gaan niet akkoord. En, opmerkelijk, ook De Haan en Koksijde, gemeentes met een N-VA-burgemeester, sluiten zich aan bij het gemeenschappelijk standpunt van de vervoersregioraad om het plan van De Lijn en Minister Annick Deridder negatief te adviseren.”

