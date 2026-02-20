Gauthier Defreyne, voorzitter vervoersregioraad Oostende: “De grootste reden is dat we ook geen flexvervoer hebben in deze regio. Dat betekent dat als we 1 lijn schrappen, we heel veel reizigers persoonlijk raken.”



Het negatief advies gaat nu naar de minister, samen met de eis om flexvervoer te krijgen. De prijs daarvoor is 300.000 euro per flexbus en in principe zijn er vier nodig. Oostende is ook de enige vervoersregio zonder flexsysteem.