De campagne werd voorgesteld bij Kabine (voorheen Kantine) in Blankenberge, een winkel én webshop die volgens de organisatoren toont hoe digitaal en lokaal elkaar kunnen versterken.

Zaakvoerder Eliza De Waele ziet de combinatie van het online gemak en het vertrouwen op een lokale handelaar elke dag aan de toonbank: “Online bestellen en in de winkel ophalen gebeurt hier voortdurend. Klanten vinden het handig dat ze niets moeten afwachten en alles meteen kunnen bekijken. Retour of omruilen? Dat regelen we gewoon persoonlijk in de winkel.”