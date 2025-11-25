“Ook online kan je lokaal shoppen”: nieuwe promocampagne bewust op Black Friday gelanceerd
Niet toevallig op Black Friday lanceren KERNpunt en de Provincie West-Vlaanderen de campagne 'Het klikt tussen ons'. Daarmee willen ze consumenten overtuigen dat lokaal kopen ook digitaal kan, en dat dat net zo veilig en betrouwbaar is als een bezoek aan de winkel.
Volgens Jean de Bethune, voorzitter van KERNpunt, is die bewustwording broodnodig: “Het winkelen bij je zelfstandige handelaar blijft voor ons de beste keuze. Zo steun je de lokale economie en houd je je buurt levendig. Maar ook wie online shopt, kan heel bewust lokaal kiezen. Onze ondernemers staan dicht bij hun klanten, en dat voel je bij elke klik.
De campagne werd voorgesteld bij Kabine (voorheen Kantine) in Blankenberge, een winkel én webshop die volgens de organisatoren toont hoe digitaal en lokaal elkaar kunnen versterken.
Zaakvoerder Eliza De Waele ziet de combinatie van het online gemak en het vertrouwen op een lokale handelaar elke dag aan de toonbank: “Online bestellen en in de winkel ophalen gebeurt hier voortdurend. Klanten vinden het handig dat ze niets moeten afwachten en alles meteen kunnen bekijken. Retour of omruilen? Dat regelen we gewoon persoonlijk in de winkel.”
Voordelen van lokaal online kopen
De campagne is gebaseerd op een positieve insteek: geen waarschuwingen, maar wel een focus op de meerwaarde van de lokale ondernemer achter de webshop. Shoppers weten precies bij wie ze kopen, kunnen rekenen op duidelijke service, veilige betalingen en producten die voldoen aan Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Ook Blankenbergs burgemeester Björn Prasse benadrukt het belang van lokaal kopen, zeker in de eindejaarsperiode: “Voor een kleine stad zoals de onze is het belangrijk dat we ons eigen aanbod blijven ondersteunen. Als je weinig tijd hebt, kan je ook online lokaal terecht. Maar nu breekt echt de periode aan om door het centrum te wandelen en op zoek te gaan naar cadeautjes voor familie en geliefden.”