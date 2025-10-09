Dat openbaar onderzoek bij ons liep tot eind september. De gemeente Komen-Waasten heeft vragen. Zal er rechtstreeks afvalwater in de Leie komen? Of wil het bedrijf water uit de Leie oppompen? Het kan de waterhuishouding beïnvloeden. Philippe Mouton, schepen Komen-Waasten: “Er is het risico dat er rechtstreeks vervuild water in de Leie komt. We hebben al zo'n geval gehad met de vestiging van Clarebout in Waasten. En het probleem stelt zich dat een privaat bedrijf water kan onttrekken. Onder het mom van algemeen belang is het mogelijk gewoon winst voor het bedrijf dat zo water oppompt.”

Bij Clarebout hadden ze de handen vol met de staking en zal er later uitleg volgen.