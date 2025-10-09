Ook in Komen-Waasten zorgt Clarebout Potatoes voor onrust
In Komen-Waasten, net over de taalgrens, zorgt Clarebout Potatoes, uit Heuvelland, voor onrust. Clarebout heeft een vergunning gevraagd om een ondergrondse waterleiding aan te leggen, van het bedrijf tot aan de taalgrens. En dat is vreemd want in Komen-Waasten kwam er nog geen enkele vergunningsaanvraag maar denken ze wel dat de leiding tot aan de Leie zal lopen. De gemeente vreest dat Clarebout afvalwater wil lozen of water onttrekken aan de Leie.
Alice Leeuwerck, burgemeester Komen-Waasten: “We zijn erg geïrriteerd omdat onze gemeente op vandaag niet officieel ingelicht is over dit plan. We krijgen stukjes informatie via onze burgers. Burgers die door een bedrijf gecontacteerd zijn om op hun terrein boringen te doen om een leiding aan te leggen. Burgers ook die op de taalgrens wonen, bij Nieuwkerke, en die tijdens een wandeling borden zien voor een openbaar onderzoek.”
Waterhuishouding beïnvloeden
Dat openbaar onderzoek bij ons liep tot eind september. De gemeente Komen-Waasten heeft vragen. Zal er rechtstreeks afvalwater in de Leie komen? Of wil het bedrijf water uit de Leie oppompen? Het kan de waterhuishouding beïnvloeden. Philippe Mouton, schepen Komen-Waasten: “Er is het risico dat er rechtstreeks vervuild water in de Leie komt. We hebben al zo'n geval gehad met de vestiging van Clarebout in Waasten. En het probleem stelt zich dat een privaat bedrijf water kan onttrekken. Onder het mom van algemeen belang is het mogelijk gewoon winst voor het bedrijf dat zo water oppompt.”
Bij Clarebout hadden ze de handen vol met de staking en zal er later uitleg volgen.