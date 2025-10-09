17°C
Aanmelden
Nieuws
Heuvelland

Ook in Komen-Waas­ten zorgt Cla­re­bout Pota­toes voor onrust

318 BB Water Clarebout

In Komen-Waasten, net over de taalgrens, zorgt Clarebout Potatoes, uit Heuvelland, voor onrust. Clarebout heeft een vergunning gevraagd om een ondergrondse waterleiding aan te leggen, van het bedrijf tot aan de taalgrens. En dat is vreemd want in Komen-Waasten kwam er nog geen enkele vergunningsaanvraag maar denken ze wel dat de leiding tot aan de Leie zal lopen. De gemeente vreest dat Clarebout afvalwater wil lozen of water onttrekken aan de Leie.

Alice Leeuwerck, burgemeester Komen-Waasten: “We zijn erg geïrriteerd omdat onze gemeente op vandaag niet officieel ingelicht is over dit plan. We krijgen stukjes informatie via onze burgers. Burgers die door een bedrijf gecontacteerd zijn om op hun terrein boringen te doen om een leiding aan te leggen. Burgers ook die op de taalgrens wonen, bij Nieuwkerke, en die tijdens een wandeling borden zien voor een openbaar onderzoek.”

Waterhuishouding beïnvloeden

Dat openbaar onderzoek bij ons liep tot eind september. De gemeente Komen-Waasten heeft vragen. Zal er rechtstreeks afvalwater in de Leie komen? Of wil het bedrijf water uit de Leie oppompen? Het kan de waterhuishouding beïnvloeden. Philippe Mouton, schepen Komen-Waasten: “Er is het risico dat er rechtstreeks vervuild water in de Leie komt. We hebben al zo'n geval gehad met de vestiging van Clarebout in Waasten. En het probleem stelt zich dat een privaat bedrijf water kan onttrekken. Onder het mom van algemeen belang is het mogelijk gewoon winst voor het bedrijf dat zo water oppompt.”

Bij Clarebout hadden ze de handen vol met de staking en zal er later uitleg volgen.

Clarebout
Nieuws

Nog altijd hommeles bij Clarebout: zelfs over percentage werkenden zijn vakbonden en directie het niet eens
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Clarebout

Meest gelezen

Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Clarebout

Nog altijd hommeles bij Clarebout: zelfs over percentage werkenden zijn vakbonden en directie het niet eens
2022-05-03 00:00:00 - Recordhoeveelheid vloeibaar LNG-gas geleverd in Zeebrugge

België voerde dubbel zoveel Russisch lng in deze zomer, via Zeebrugge
Windmolen bellegem

Minister geeft toch vergunning voor windmolen op grens van Bellegem en Rollegem
2025 10 13 F35 0228

BMT Aerospace produceert onderdelen F-35-motor
2018-06-04 00:00:00 - Castratie hoeft niet meer bij speciaal varkensras

"Uitkoopregeling varkensboeren doet stikstof onvoldoende dalen"
Treinen - Kust - Blankenberge - Station

Meeste kustbewoners steunen toerisme, maar helft vreest ook meer hinder
Aanmelden