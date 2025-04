In de nacht van 13 op 14 juli 2022 werd een 17-jarige jongen uit Dilbeek op de Koninklijke Baan in Lombardsijde aangereden. Eerst door een vrachtwagen, daarna door een wagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Wat er precies gebeurd is, kon nooit met zekerheid achterhaald worden, maar beide chauffeurs zeggen dat de jongen daar al moet hebben gelegen.

Volgens de rechtbank was de jongen 'een onvoorzienbare hindernis', en bestaat er twijfel over het oorzakelijk verband tussen de aanrijdingen en het overlijden. Daarom volgde de rechter ook in beroep de eerdere vrijspraak voor onopzettelijke doding.