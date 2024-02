Met Brihang, Suzanne Vega, Froukje, The Waterboys en Novastar had Dranouter al een stevige line-up. Daar komen nu ook enkele nieuwe namen bij. Zo kondigde de organisatie dinsdag Goose, Compact Disk Dummies, Stavroz, Think Of One, Puuluup en Fanfara Station aan op de affiche voor de vijftigste editie van het festival.

Fanfara Station en Think of One zijn vrijdag 2 augustus van de partij. Goose, Compact Disk Dummies, Stavroz en Puuluup staan allen zondag 4 augustus op het podium in Dranouter.