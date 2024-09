Het thema ‘En Route!’ belicht dit jaar mensen in beweging langs eeuwenoude routes over land, spoor of water. Blankenberge kreeg in de Belle Epoque-periode - een periode van pakweg 1870 tot WOI - een boost als badstad, nadat het spoor vanuit Brugge werd doorgetrokken.

Voor ‘En Route!’ richt het Belle Epoque-Centrum alle aandacht op de aanleg van de spoorweg tussen Brugge en Blankenberge in 1863. Dit gaf de badstad een enorme boost, al was de oversteek van Brugge naar de kuststad nog niet voor iedereen weggelegd: "In 1863 kwam het eerste station, en de eerste tram staat hier zelfs nog. We zien ook de dames in kledij van de Belle Epoque-periode. Je ziet de mooie hoeden, de lange kleren. Het vervoer was ook niet zo gemakkelijk, met kar en paard", zegt stadsgids Irène Scherpereel. Of hoe enkel de rijke klasse zich in de jaren 1860 een uitstapje naar zee kon veroorloven.

Verrassend veel erfgoed

Vandaag bewijst dat ook Blankenberge veel moois te bieden heeft en zeker niet hoeft onder te doen voor vele andere steden in West-Vlaanderen: "Vaak zijn mensen verrast dat hier nog zoveel erfgoed aanwezig is. We hebben meer dan 100 beschermde panden. Er is ook een leuke wandeling aan te koppelen. We merken dat steeds meer mensen de weg vonden naar ons", besluit Charlotte Hoste, ambassadrice van Open Monumentendag in Blankenberge.