“Zuhal Demir, uw plannen stoppen hier!”: ook bij ons voeren scholieren actie tegen onderwijsplannen
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Leerlingen uit het secundair onderwijs voeren vandaag actie tegen geplande hervormingen van Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir (N-VA). Onder meer in Kortrijk verzamelen scholieren om hun ongenoegen te uiten over onder meer het schrappen van pedagogische studiedagen en strengere regels rond smartphonegebruik.
In verschillende Vlaamse steden, waaronder Kortrijk, roepen scholieren vandaag op tot actie tegen het beleid van minister Demir. De oproep ontstond op sociale media, vooral via TikTok, en groeide uit tot een nationale scholierenstaking. In Kortrijk riepen de leerlingen van de secundaire freinetschool 't Vier op om naar de Grote Markt te komen. Uiteindelijk daagden er zo'n 70-tal leerlingen op. Er is ook nog op andere plaatsen in de provincie protest, maar dan vooral binnen de schoolmuren omdat leerlingen anders onwettig afwezig zijn.
De jongeren maken zich zorgen over een reeks aangekondigde maatregelen. Zo wil de minister het smartphonegebruik op school beperken, pedagogische studiedagen schrappen en de periode tussen de laatste examens en de zomervakantie inkorten. Volgens de scholieren dreigt dat de druk op leerlingen verder te verhogen.
Demir wil scholieren vaker betrekken
Gisteren zat de Vlaamse Scholierenkoepel nog samen met minister Demir voor overleg. Na dat gesprek beloofde de minister om scholieren voortaan vaker te betrekken bij beslissingen die hen aanbelangen.
“Minister Demir heeft ons beloofd dat ze haar beleid voortaan ook met ons zal bespreken”, zegt Lieselore Wouters, voorzitter van de Scholierenkoepel. “Er zal dan gepraat worden over de zorgen van scholieren, voordat er beslissingen genomen worden.”
Mentaal welzijn
De Scholierenkoepel betreurt wel dat er niet wordt teruggekomen op het verdwijnen van de pedagogische studiedagen. Tegelijk is er tevredenheid over de toezegging dat scholieren nauwer betrokken zullen worden. “De minister erkende tijdens het gesprek dat er vanuit het beleid meer ingezet moet worden op het beperken van werkdruk, stress en faalangst bij scholieren. Mentaal welzijn is een onderwerp dat scholieren erg belangrijk vinden.”