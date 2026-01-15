In verschillende Vlaamse steden, waaronder Kortrijk, roepen scholieren vandaag op tot actie tegen het beleid van minister Demir. De oproep ontstond op sociale media, vooral via TikTok, en groeide uit tot een nationale scholierenstaking. In Kortrijk riepen de leerlingen van de secundaire freinetschool 't Vier op om naar de Grote Markt te komen. Uiteindelijk daagden er zo'n 70-tal leerlingen op. Er is ook nog op andere plaatsen in de provincie protest, maar dan vooral binnen de schoolmuren omdat leerlingen anders onwettig afwezig zijn.

De jongeren maken zich zorgen over een reeks aangekondigde maatregelen. Zo wil de minister het smartphonegebruik op school beperken, pedagogische studiedagen schrappen en de periode tussen de laatste examens en de zomervakantie inkorten. Volgens de scholieren dreigt dat de druk op leerlingen verder te verhogen.