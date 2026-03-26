Onze­ker­heid voor deel bewo­ners Flan­dria Seni­or Hotel Brug­ge: helft vindt nieu­we plek

In Brugge is er gedeeltelijk goed nieuws voor de bewoners van het Flandria Senior Hotel. Voor ongeveer de helft van de 76 bewoners is inmiddels een nieuwe woonoplossing gevonden, nu de residentie tegen eind november definitief de deuren sluit.

De sluiting komt er omdat de eigenaar het gebouw wil omvormen tot een woonzorgcentrum. Daardoor moeten alle bewoners verhuizen, wat voor velen een ingrijpende verandering betekent.

Al tientallen bewoners herplaatst

Intussen hebben vijf bewoners al een plaats gekregen in een woonzorgcentrum. Daarnaast konden 28 bewoners terecht in een nieuwe assistentiewoning. Voor hen lijkt de overgang dus relatief vlot te verlopen.

Kwetsbare groep blijft zonder oplossing

Toch blijft de situatie voor een aanzienlijk deel van de bewoners onzeker. Voor sommige senioren is het namelijk moeilijk om een aangepaste oplossing te vinden. Vooral bewoners jonger dan 65 jaar met psychische problemen vallen vaak tussen de mazen van het net.

Hulpverleners blijven intussen zoeken naar bijkomende oplossingen, maar de tijd dringt. Tegen eind november moet voor alle bewoners een nieuwe verblijfplaats gevonden zijn.

Axel Ballekens
Niels Jonckheere

