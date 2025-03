Ze heeft even op zich laten wachten, maar eindelijk is het zover. De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk is af na jaren renoveren en verbouwen in en rond de kerk. “We hebben de voorbije jaren stap voor stap vele miljoenen geïnvesteerd in het historisch hart van de stad”, vertelt Wout Madden, schepen van Onroerend erfgoed. “De restauratie van de klokkentoren en de prachtige monumentenverlichting zijn de parels aan deze kroon”.