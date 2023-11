Samen met de veehandel in Ciney, is de veemarkt in Rekkem de laatste in z’n soort. “De veemarkt is heel belangrijk om contacten te leggen, om de dieren te verkopen en voor prijsvorming”, legt veehandelaar Pamphiel Fiers uit.

Al dreigt de markt in Rekkem nu ook te verdwijnen. De nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn van minister Weyts wil vanaf 1 januari 2026 alle fysieke markten verbieden waar dieren verkocht worden. Het nieuws over een mogelijke sluiting komt hard binnen in Rekkem.