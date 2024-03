De 6633 Arctic Ultra is een ultramarathon van 250 mijl (402 kilometer) in extreme omstandigheden. Een voettocht in het barre noorden van Canada, bij temperaturen van -30 tot -40 graden, met als eindbestemming de poolcirkel. Door Tombstone National Park, over de Ogilvie Mountains, met meer dan 3500 hoogtemeters. Om officieel 'finisher' te zijn, moet je het traject binnen de zeven dagen afleggen.

Chris Seynaeve was een van de goed vijftien deelnemers aan de start, enkele dagen terug. Maar na 260 kilometer stond hij er helemaal alleen voor. Alle andere deelnemers hadden de strijd toen al opgegeven. Uitgeput of met bevriezingsverschijnselen.

Contact met de buitenwereld was er amper. Chris moest zijn eigen bagage op een soort slee op wielen met zich meeslepen. Enkel via een tracker kon het thuisfront volgen waar hij was, en of hij nog vooruit ging.

Vannacht kwam dan het bevrijdende filmpje op de wedstrijdpagina. Chris Seynaeve heeft al twee deelnames aan de Marathon des Sables op zijn palmares staan. Maar toen hij als enige de finishlijn haalde van de fysiek en mentaal loodzware Arctic Ultra stroomde hij vol van geluk.