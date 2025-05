De Bruggeling was zaterdagochtend aan het poetsen in de portiersloge van de Brugse gevangenis. Op een bepaald moment zette de gedetineerde het echter op een lopen. Volgens het Gevangeniswezen ging het vermoedelijk om een impulsieve beslissing, die Gunther V. om persoonlijke redenen nam. "We weten dat er een persoonlijke situatie was bij de man, die waarschijnlijk de 'trigger' was", aldus Kathleen Van De Vijver zaterdag. De veertiger kreeg een vertrouwensfunctie, omdat hij geen gevaar voor de samenleving zou vormen.