De moeder sloeg alarm toen haar dochter in mei 2020 begon te vertellen over wat ze bij haar grootvader had meegemaakt. In een verhoor gaf het meisje later details over het seksueel misbruik.

Volgens het openbaar ministerie zouden de feiten van begin 2019 tot maart 2020 meermaals gebeurd zijn. F.W. haalde haar toen 's middags van school, terwijl zijn vrouw pas een half uurtje later thuiskwam. Daarnaast verwees procureur Fien Maddens naar het verslag van de gerechtspsychiater. Volgens de deskundige zou het parafiel gedrag van de beklaagde veroorzaakt worden door bepaalde medicatie tegen de ziekte van Parkinson. In die omstandigheden vorderde het OM de internering.