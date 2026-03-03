Ontmijners van DOVO maken eerste grote zeemijn onschadelijk op het strand van Wenduine
Op het strand van Wenduine (De Haan) hebben ontmijners van ontmijningsdienst DOVO dinsdagvoormiddag een eerste grote zeemijn in een reeks van twaalf onschadelijk gemaakt. Het gaat om een ontmijningscampagne voor de bouw van het energie-eiland Prinses Elisabeth voor onze kust. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen.
Dinsdagvoormiddag gold een ruime perimeter in Wenduine. Het tramverkeer was onderbroken en de politie hield iedereen weg van het afgelegen strand. De Duitse zeemijn werd vanuit zee op het strand gesleept. Het duurde ruim een uur om de eerste springlading onschadelijk te maken. De grote hoeveelheid explosieven van 50 kilogram in de zeemijn zelf werd pas later in Poelkapelle geneutraliseerd.
"We hebben recent ontdekt dat er twaalf zeemijnen in de weg liggen voor de toekomstige aanleg van de elektriciteitskabels die de groene energie van op de Noordzee aan land moeten brengen", klonk het bij Lotte Van der Stockt van Elia. "Die liggen in de weg en vormen een gevaar moesten wij ooit die hoogspanningskabels willen aanleggen. We gaan die dus verwijderen op een veilige manier. We werken daarvoor samen met ontmijningsdienst DOVO die daarin gespecialiseerd is."