"We hebben recent ontdekt dat er twaalf zeemijnen in de weg liggen voor de toekomstige aanleg van de elektriciteitskabels die de groene energie van op de Noordzee aan land moeten brengen", klonk het bij Lotte Van der Stockt van Elia. "Die liggen in de weg en vormen een gevaar moesten wij ooit die hoogspanningskabels willen aanleggen. We gaan die dus verwijderen op een veilige manier. We werken daarvoor samen met ontmijningsdienst DOVO die daarin gespecialiseerd is."