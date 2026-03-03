13°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

Ont­mij­ners van DOVO maken eer­ste gro­te zee­mijn onscha­de­lijk op het strand van Wenduine

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Op het strand van Wenduine (De Haan) hebben ontmijners van ontmijningsdienst DOVO dinsdagvoormiddag een eerste grote zeemijn in een reeks van twaalf onschadelijk gemaakt. Het gaat om een ontmijningscampagne voor de bouw van het energie-eiland Prinses Elisabeth voor onze kust. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

Dinsdagvoormiddag gold een ruime perimeter in Wenduine. Het tramverkeer was onderbroken en de politie hield iedereen weg van het afgelegen strand. De Duitse zeemijn werd vanuit zee op het strand gesleept. Het duurde ruim een uur om de eerste springlading onschadelijk te maken. De grote hoeveelheid explosieven van 50 kilogram in de zeemijn zelf werd pas later in Poelkapelle geneutraliseerd.

Ontmijners van DOVO maken een eerste grote zeemijn onschadelijk op het strand van Wenduine

"We hebben recent ontdekt dat er twaalf zeemijnen in de weg liggen voor de toekomstige aanleg van de elektriciteitskabels die de groene energie van op de Noordzee aan land moeten brengen", klonk het bij Lotte Van der Stockt van Elia. "Die liggen in de weg en vormen een gevaar moesten wij ooit die hoogspanningskabels willen aanleggen. We gaan die dus verwijderen op een veilige manier. We werken daarvoor samen met ontmijningsdienst DOVO die daarin gespecialiseerd is."

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit
Baliehof
Nieuws

Familie moet boerderij runnen nu landbouwers vastzitten in Dubai

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

76 bewoners van residentie Flandria in Brugge moeten verhuizen na renovatieplannen

76 bewoners van residentie Flandria in Brugge moeten verhuizen na renovatieplannen
Prijs publieke ruimte

Deze West-Vlaamse parken maken kans op de Prijs Publieke Ruimte 2026
Untitled Project 4

Maaike De Vreese (N-VA) vraagt extra maatregelen tegen transmigratie aan de Westkust: “We moeten druk op transmigratie en mensensmokkelaars opvoeren”
Ongeval

Aantal verkeersdoden in 2025 gedaald tot laagste niveau ooit: "Het strenger bestraffen is al een goede maatregel"
Haven Zeebrugge

Zeeloodsen en maritieme verkeersleiders verlengen hun acties
Vorig jaar meer dan 20.000 dieren geadopteerd
Update

Vorig jaar meer dan 4.570 dieren geadopteerd in West-Vlaanderen via adopteereendier.be
Aanmelden