De rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk veroordeelde de onthaalmoeder op 3 oktober vorig jaar tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel voor een termijn van vijf jaar, voor opzettelijke slagen met blijvende werkonbekwaamheid of gelijkgestelde gevallen tot gevolg met verzwarende omstandigheden.



Aan de burgerlijke partijen moest de zaakvoerster een schadevergoeding van 100.000 euro betalen. De beklaagde ging tegen dit vonnis in beroep. Maar het hof van beroep in Gent oordeelt nu dat de onthaalmoeder weldegelijk in fout is. "De feiten zijn wel degelijk het gevolg van een bewuste handeling van de beklaagde", klinkt het.