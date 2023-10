Achttien maanden met uitstel voor onthaalmoeder uit Nieuwenhove

De onthaalmoeder gaf aan dat er niets gebeurd was die dag. Later verklaarde ze dat ze Achiel in een snelle handeling verplaatst had. Haar advocaat, Jan Leysen, had onopzettelijkheid gepleit. Maar de rechter ging daar niet in mee en oordeelt nu dat er wel degelijk sprake is van een shaken babysyndroom.

Voor de ouders van Achiel, die aanwezig waren bij het vonnis, is dit een opluchting. Het geeft hen de bevestiging dat hun zoon wel degelijk dooreengeschud is. De onthaalmoeder kreeg een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Voorlopig moet ze ook 80.000 euro schadevergoeding aan ouders betalen en nog es een dikke 20.000 aan alle grootouders samen. Maar die bedragen kunnen in de toekomst nog oplopen.