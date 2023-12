"We maken van deze dag ook gebruik om de European Disability Card nog eens extra in de kijker te zetten", meldt schepen Pieter Marechal. "In 2022 breidde Stad Brugge het gebruik van deze kaart uit. Met deze Europese handicapkaart kan je als persoon met een handicap een beroep doen op diensten en voordelen bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. In onze stad kan men de kaart gebruiken bij Musea Brugge, de Stadsschouwburg, de zwembaden, Interbad en Heugddienst van Stad Brugge. Ook heel wat private aanbieders aanvaarden de kaart als 'bewijs' van handicap."