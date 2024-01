In West-Vlaanderen werden door 7.346 tellers in 4.670 tuinen 133.563 vogels geteld. Gemiddeld is in onze provincie per tuin het op één na hoogste aantal vogels waargenomen. Alleen in Limburg zitten er met 26 vogels gemiddeld meer vogels per tuin. De huismus, kauw en koolmees bepalen de West-Vlaamse top 3. De vink schoof door naar de 4de plaats. De ekster komt dan weer de top 10 binnen.

Top 10 provincie West-Vlaanderen (tussen haakjes de ranking van 2023):