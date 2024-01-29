Al sinds 2001 organiseert Natuurpunt het vogelweekend. De bedoeling is om te achterhalen hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken en welke soorten het goed en minder goed doen.

Wie wil meedoen hoeft trouwens geen vogelexpert te zijn, onderstreept Natuurpunt. Op de website vogelweekend.be staan enkele tips om vogels te tellen en kunnen deelnemers een affiche downloaden met de meest voorkomende tuinvogels. Ook is er een gratis online minicursus te vinden.

Het zou volgens Natuurpunt weleens een spannende editie kunnen worden. De top drie bestaat al jarenlang afwisselend uit de huismus, de koolmees, de vink en de kauw, maar er is voor het eerst mogelijk een kaper op de kust voor een podiumplaats: de pimpelmees. Die vogel werd in november en december in ongewoon grote aantallen waargenomen in Vlaanderen.