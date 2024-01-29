Natuurpunt vraagt om dit weekend weer vogels te tellen
©Belga
Natuurpunt organiseert dit weekend een nieuwe editie van Het Grote Vogelweekend. De organisatie roept iedereen op om gedurende een kwartier of meer vogels te tellen in de tuin of op het terras. Volgens de organisatie kan de pimpelmees dit jaar de huismus van de troon stoten.
Al sinds 2001 organiseert Natuurpunt het vogelweekend. De bedoeling is om te achterhalen hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken en welke soorten het goed en minder goed doen.
Wie wil meedoen hoeft trouwens geen vogelexpert te zijn, onderstreept Natuurpunt. Op de website vogelweekend.be staan enkele tips om vogels te tellen en kunnen deelnemers een affiche downloaden met de meest voorkomende tuinvogels. Ook is er een gratis online minicursus te vinden.
Het zou volgens Natuurpunt weleens een spannende editie kunnen worden. De top drie bestaat al jarenlang afwisselend uit de huismus, de koolmees, de vink en de kauw, maar er is voor het eerst mogelijk een kaper op de kust voor een podiumplaats: de pimpelmees. Die vogel werd in november en december in ongewoon grote aantallen waargenomen in Vlaanderen.
"Onder andere door de zachtere winters zakken almaar minder vogels af naar onze tuinen"
"Onder andere door de zachtere winters zakken almaar minder vogels af naar onze tuinen", legt Natuurpunt uit. "Maar er zijn ook andere oorzaken: zo moest de merel, die tot 2017 in meer dan 80 procent van de tuinen werd opgemerkt, het plots afleggen tegen het usutuvirus, waarvan hij nooit helemaal hersteld is."
De eerste resultaten van het telweekend zullen maandag bekend zijn. De bedoeling van Natuurpunt is om trends te volgen en op te roepen tot actie. Zo vraagt de organisatie om de hele winter door vogels bij te voederen.
©Natuurpunt