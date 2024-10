Kunstliefhebbers kunnen de komende tijd ook nog in Kortrijk terecht, want meerdere tentoonstellingen van het Kortrijk Art Weekend lopen nog enkele weken of zelfs maanden. In 2025 wordt er zo goed als zeker een derde editie van het evenement gehouden. "We dromen zelfs van twee weekends, maar dat moet nog onderzocht worden", besluit Dieter Van Caneghem.