Per 1.000 letselongevallen vallen er op Paasmaandag 159 doden of zwaargewonden. “Op andere feestdagen ligt het gemiddelde op 142 en op jaarbasis op 105. Dat betekent dat ongevallen op Paasmaandag zo’n 60 procent ernstiger zijn dan op een doorsnee dag”, zegt Stef Willems van Vias institute.

Volgens Vias is dat onder meer te verklaren door het rustigere verkeer, waardoor bestuurders sneller rijden. Daarnaast is Paasmaandag een dag met veel familiebezoeken. “Meer mensen verplaatsen zich, ook met de fiets of motor, zeker nu het weer beter wordt”, klinkt het.