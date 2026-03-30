Onge­val­len op Paas­maan­dag tot 60% ern­sti­ger dan gemiddeld

Ongeval Vichte vannacht

Vannacht vond iets na middernacht een ongeval plaats in Vichte. Uit cijfers van Vias blijkt dat Paasmaandag, na Nieuwjaar, de gevaarlijkste feestdag op onze wegen is. Die conclusie is er na een analyse van de letselongevallen tijdens feestdagen van de afgelopen vijf jaar. Het aantal ongevallen ligt niet per se hoger, maar ze zijn vaker ernstig.

Per 1.000 letselongevallen vallen er op Paasmaandag 159 doden of zwaargewonden. “Op andere feestdagen ligt het gemiddelde op 142 en op jaarbasis op 105. Dat betekent dat ongevallen op Paasmaandag zo’n 60 procent ernstiger zijn dan op een doorsnee dag”, zegt Stef Willems van Vias institute.

Volgens Vias is dat onder meer te verklaren door het rustigere verkeer, waardoor bestuurders sneller rijden. Daarnaast is Paasmaandag een dag met veel familiebezoeken. “Meer mensen verplaatsen zich, ook met de fiets of motor, zeker nu het weer beter wordt”, klinkt het.

Bestuurder onder invloed gewond bij zwaar ongeval in Vichte

Vooral motorongevallen zijn vaak ernstig. Vias raadt motorrijders aan om na de winterperiode eerst opnieuw te oefenen. “Ga bijvoorbeeld naar een afgelegen parking om manoeuvres op te frissen, zodat je niet meteen weer de openbare weg op moet na een lange pauze.”

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Siel Vandorpe

Ongevalmoorsele
Ongeval op E403 in Moorsele: vier wagens betrokken en kilometerslange file
Piloten Belgische luchtmacht oefenen deze week in West-Vlaanderen: op deze plaatsen ga je dat opmerken
Politie vespreidt opsporingsbericht voor Tom Lanckriet (36)

