Ongevallen op Paasmaandag tot 60% ernstiger dan gemiddeld
Ongeval Vichte vannacht
Vannacht vond iets na middernacht een ongeval plaats in Vichte. Uit cijfers van Vias blijkt dat Paasmaandag, na Nieuwjaar, de gevaarlijkste feestdag op onze wegen is. Die conclusie is er na een analyse van de letselongevallen tijdens feestdagen van de afgelopen vijf jaar. Het aantal ongevallen ligt niet per se hoger, maar ze zijn vaker ernstig.
Per 1.000 letselongevallen vallen er op Paasmaandag 159 doden of zwaargewonden. “Op andere feestdagen ligt het gemiddelde op 142 en op jaarbasis op 105. Dat betekent dat ongevallen op Paasmaandag zo’n 60 procent ernstiger zijn dan op een doorsnee dag”, zegt Stef Willems van Vias institute.
Volgens Vias is dat onder meer te verklaren door het rustigere verkeer, waardoor bestuurders sneller rijden. Daarnaast is Paasmaandag een dag met veel familiebezoeken. “Meer mensen verplaatsen zich, ook met de fiets of motor, zeker nu het weer beter wordt”, klinkt het.
Vooral motorongevallen zijn vaak ernstig. Vias raadt motorrijders aan om na de winterperiode eerst opnieuw te oefenen. “Ga bijvoorbeeld naar een afgelegen parking om manoeuvres op te frissen, zodat je niet meteen weer de openbare weg op moet na een lange pauze.”