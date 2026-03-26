In Vichte, een deelgemeente van Anzegem, raakte een 46-jarige man de nacht van zondag op maandag gewond bij een zwaar verkeersongeval. Zijn wagen ging uit de bocht in de Waregemstraat en kwam tegen een elektriciteitspaal tot stilstand. Daarbij werden ook een verkeersbord, een straatnaambord, een omheining en een brievenbus beschadigd.