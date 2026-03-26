Bestuur­der onder invloed gewond bij zwaar onge­val in Vichte

In Vichte, een deelgemeente van Anzegem, raakte een 46-jarige man de nacht van zondag op maandag gewond bij een zwaar verkeersongeval. Zijn wagen ging uit de bocht in de Waregemstraat en kwam tegen een elektriciteitspaal tot stilstand. Daarbij werden ook een verkeersbord, een straatnaambord, een omheining en een brievenbus beschadigd.

Het ongeval gebeurde iets na middernacht. De brandweer moest de man bevrijden omdat de autodeur niet volledig open kon. Het slachtoffer bleef tijdens de redding bij bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Uit onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed was van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken en hij zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden. Door het ongeval werd de Waregemstraat tijdelijk afgesloten, maar door het late uur was er weinig hinder voor het verkeer.

