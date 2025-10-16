12°C
Brugge

Onge­val op N31 rich­ting Zee­brug­ge: tun­nel onder Gistel­se Steen­weg versperd

PHOTO 2025 10 25 12 32 30

©Vlaams Verkeerscentrum

De Expresweg (N31) richting Zeebrugge is momenteel afgesloten na een ongeval. De tunnel onder de N376 Gistelse Steenweg is versperd.

Het Vlaams Verkeercentrum geeft het advies om de E40 in Aalter te verlaten en via de N44 naar Maldegem te rijden om zo via de N9 tot in Brugge te geraken. 

Ongeval

