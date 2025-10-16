©Vlaams Verkeerscentrum
De Expresweg (N31) richting Zeebrugge is momenteel afgesloten na een ongeval. De tunnel onder de N376 Gistelse Steenweg is versperd.
Het Vlaams Verkeercentrum geeft het advies om de E40 in Aalter te verlaten en via de N44 naar Maldegem te rijden om zo via de N9 tot in Brugge te geraken.
#N31 Ongeval thv Sint-Andries → Zeebrugge. De tunnel onder de #N376 Gistelse Steenweg is er versperd. Routeadvies: pic.twitter.com/6a5bVbbdbY— Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) October 25, 2025
