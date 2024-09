Bij een ongeval op de E403 in Ardooie is dinsdag in de vooravond één zwaargewonde gevallen. Een wagen reed in de richting van Kortrijk tegen een vrachtwagen, kwam in de middenberm terecht en ging over kop. De E403 was een tijdlang versperd. Vanaf 18 uur is er opnieuw één rijstrook vrij. Maar er staat al een ellenlange file. Het verkeer moet de E403 verlaten in Ardooie en via de Roeselaarse ring zijn weg verder zetten.