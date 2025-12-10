Het ongeval op de N31 in Sint-Michiels gebeurde rond 8 uur. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was de linkerrijstrook versperd.



Het incident zorgde voor heel wat verkeershinder. Het was aanschuiven op de E403 van in Torhout, richting Brugge. Rond 9 uur was het één uur aanschuiven, volgens de verkeersinfo.