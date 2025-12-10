Ongeval in Sint-Michiels stuurt ochtendspits in de war: half uur file op E403
© Vlaams Verkeerscentrum 8u50
In Brugge is de ochtendspits moeizaam verlopen door een ongeval op de Expresweg N31 in Sint-Michiels. Er was file op de E403 richting Brugge vanaf Torhout.
Het ongeval op de N31 in Sint-Michiels gebeurde rond 8 uur. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was de linkerrijstrook versperd.
Het incident zorgde voor heel wat verkeershinder. Het was aanschuiven op de E403 van in Torhout, richting Brugge. Rond 9 uur was het één uur aanschuiven, volgens de verkeersinfo.
#N31 een ongeval in St.-Michiels. De linkerrijstrook is versperd.— Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 18, 2025
Redactie