 | update 
Brugge

Onge­val in Sint-Michiels stuurt och­tend­spits in de war: half uur file op E403

Ongevalsintmichiels

© Vlaams Verkeerscentrum 8u50

In Brugge is de ochtendspits moeizaam verlopen door een ongeval op de Expresweg N31 in Sint-Michiels. Er was file op de E403 richting Brugge vanaf Torhout. 

Het ongeval op de N31 in Sint-Michiels gebeurde rond 8 uur. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum was de linkerrijstrook versperd.


Het incident zorgde voor heel wat verkeershinder. Het was aanschuiven op de E403 van in Torhout, richting Brugge. Rond 9 uur was het één uur aanschuiven, volgens de verkeersinfo.

Redactie
Ongeval

