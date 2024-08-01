Eind juli vorig jaar wordt het levenloze lichaam van Eric Vanacker (74) aangetroffen in een landelijke woning in de Sprietstraat in Moorslede. Het slachtoffer is de huisbaas van de vijftiger Charles J., die later bekent dat hij Eric gedood heeft na een ruzie.

Na de moord stichtte de man ook nog brand in een garage achter een woning in Spiere-Helkijn. In de garage woonde de zoon van zijn ex-vriendin. De man stond geseind voor de brandstichting en kon worden opgepakt in Blankenberge met behulp van slimme camera's die nummerplaten herkennen. Daarna bekende hij dat hij zijn huisbaas in Moorslede om het leven bracht.