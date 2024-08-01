14°C
Moorslede

Onder­zoeks­rech­ter houdt recon­struc­tie van moord op huis­baas Eric V. in Moor­s­le­de, zon­der dader

Moord reconstructie Moorslede

In Moorslede heeft vandaag de reconstructie plaatsgevonden van de moord op een huisbaas eind juli vorig jaar. De dader had een overeenkomst met het slachtoffer om goedkoop in zijn woning te verblijven, als hij die wat opknapte. Een discussie daarover leidde tot de moord.

Tijdens de reconstructie in de Sprietstraat is de verdachte zelf niet aanwezig. Dat is ook niet verplicht. De onderzoeksrechter kan zo'n reconstructie ook met een stand-in doen. Wel aanwezig zijn de politie, het labo en de wetsgeneesheer. 

Eind juli vorig jaar wordt het levenloze lichaam van Eric Vanacker (74) aangetroffen in een landelijke woning in de Sprietstraat in Moorslede. Het slachtoffer is de huisbaas van de vijftiger Charles J., die later bekent dat hij Eric gedood heeft na een ruzie.

Na de moord stichtte de man ook nog brand in een garage achter een woning in Spiere-Helkijn. In de garage woonde de zoon van zijn ex-vriendin. De man stond geseind voor de brandstichting en kon worden opgepakt in Blankenberge met behulp van slimme camera's die nummerplaten herkennen. Daarna bekende hij dat hij zijn huisbaas in Moorslede om het leven bracht.

Moord Moorslede
Man (74) vermoord in Moorslede: vermoedelijke dader stichtte dit weekend ook brand in Spiere-Helkijn
Reconstructie moord moorslede
De redactie
Moord

