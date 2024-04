De leraar van EHBO Vlaanderen, afkomstig uit het Oost-Vlaamse Laarne, ging bij verschillende scholen langs om er EHBO-lessen te geven. Op 11 en 12 oktober 2022 zou hij lesgeven in een school in Koksijde. Na de lessen begon de 33-jarige man via Instagram een chatgesprek met een 15-jarige leerlinge. Hij vertelde haar over z’n interesse in fotografie en z’n fotostudio, en vroeg daarop om foto’s van haar.

Het meisje stuurde een foto van haar gezicht door, maar al snel veranderde de toon van het gesprek. De leraar stelde het meisje vragen over relaties en seks. De leerlinge lichtte enkele andere medeleerlingen in over het gesprek. Een van hen nam het chatgesprek over en stuurde een foto van zijn tepel naar de man. Hij antwoordde, op vraag van de student, met een foto van z’n geslachtsdeel.