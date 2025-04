Het onderzoek gaat over een ex-medewerkster uit de Filipijnen. Het casino van Middelkerke vroeg haar vorige zomer om er te werken als croupier maar ze had geen geldige vergunning. Die moest het casino regelen maar dat gebeurde niet. Toen de vrouw daar melding van maakte bij het casino werd ze plots ontslagen. De vrouw diende vorige week een klacht in bij de politie van Brugge. Het arbeidsauditoraat voert daarop nu een onderzoek naar sociale fraude.