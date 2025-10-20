Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vlaams minister Zuhal Demir heeft de Howest-campus op Kortrijk Weide bezocht. In The Level, thuisbasis van de internationaal bekroonde opleiding Digital Arts and Entertainment (DAE), kreeg ze een demonstratie van de virtuele productiestudio waar studenten games, animaties en films ontwikkelen met real-time technologie.
Ook de opleiding Digital Design and Development (Devine) stelde zich voor: Demir werd er via een AI-plotter omgetoverd tot kunstwerk. “Het is indrukwekkend hoe studenten hier technologie en creativiteit combineren,” zei de minister.
Howest wil met zulke projecten studenten klaarstomen voor uiteenlopende sectoren waarin digitale innovatie centraal staat.
De redactie