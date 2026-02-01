6°C
Kortrijk

Onder­grond­se par­king toont slij­ta­ge: min­der auto’s toe­ge­la­ten onder Schouw­burg Kort­rijk tot na herstellingswerken

De stad Kortrijk vermindert vanaf volgende maand de capaciteit van Parking Schouwburg op de niveaus -1 en -2 met een derde. Dat gebeurt uit voorzorg na een studie die de staat van de meer dan 30 jaar oude parking in kaart bracht. Daaruit blijkt dat herstellingswerken aan de parkeerdekken nodig zijn door slijtage en blootstelling aan onder meer dooizouten.

De maatregel staat los van de werken op het Schouwburgplein en volgt het advies van het studiebureau. Niveau -3 blijft volledig open. Abonnees worden binnenkort geïnformeerd en kunnen blijven parkeren tot de start van de werken. In februari volgt ook bijkomend onderzoek naar de daklaag van de parking, wat tijdelijk voor beperkte hinder op het plein kan zorgen.

"Onze parkings worden systematisch gecontroleerd," zegt bevoegd schepen Trui Steenhoudt. "Als gevolg van zo'n studie voerde de stad in 2022 nog gelijkaardige werken uit in Parking Veemarkt. Zo bouwen we aan robuuste parkings die klaar zijn voor elektrische mobiliteit én structureel weerbaar blijven voor de komende decennia."

