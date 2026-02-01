De maatregel staat los van de werken op het Schouwburgplein en volgt het advies van het studiebureau. Niveau -3 blijft volledig open. Abonnees worden binnenkort geïnformeerd en kunnen blijven parkeren tot de start van de werken. In februari volgt ook bijkomend onderzoek naar de daklaag van de parking, wat tijdelijk voor beperkte hinder op het plein kan zorgen.

"Onze parkings worden systematisch gecontroleerd," zegt bevoegd schepen Trui Steenhoudt. "Als gevolg van zo'n studie voerde de stad in 2022 nog gelijkaardige werken uit in Parking Veemarkt. Zo bouwen we aan robuuste parkings die klaar zijn voor elektrische mobiliteit én structureel weerbaar blijven voor de komende decennia."