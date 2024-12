De brandweer van de zone Westhoek kwam rond 19 uur ter plaatse en moest 40 zakken absorberende korrels uitstrooien. Het is momenteel nog onduidelijk wie de vervuiler is en wat de substantie precies was. Het deed denken aan motorolie of antivriesproduct. De politie onderzoekt het incident.

Er kan vandaag nog hinder zijn. Wie er passeert, rijdt best traag.