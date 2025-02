In het echte auditorium zijn optredens nu onmogelijk. Ze werken met man en macht om de zaal over twee jaar af te hebben. Polyvalenter en groter dan ooit. Kostprijs: 25 miljoen euro. Er is nu wel de foyer, een kleinere popup-zaal met een ambitieus programma.

"Het is de muziektempel van Oostende, maar de economische impact mogen we zeker niet onderschatten", zegt schepen van toerisme en Kursaal Niko Geldhof. "Vandaar dat het leuk, aangenaam en nuttig is dat we nu casino foyer kunnen openen voor meer dan 100 activiteiten."