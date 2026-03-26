Op 26 maart rukten de hulpdiensten uit voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. De 68-jarige vrouw zou er haar kleinzoon van 7 maanden om het leven hebben proberen te brengen. Zowel de vrouw als het jongetje zijn buiten levensgevaar.

De onderzoeksrechter in Brugge beval dinsdagvoormiddag de aanhouding van de vrouw. Ze blijft nu langer in de cel, maar haar advocaat wil snel een andere oplossing.

Gepaste begeleiding

"Het enige wat ik kan zeggen, is dat de feiten kaderen in de psychiatrische problematiek van mijn cliënt", klonk het bij haar advocaat Stijn Leliaert. "Iedereen is ervan overtuigd dat de enige oplossing in het dossier, het vinden van een gepaste begeleiding is."

"Daar zijn we op aan het wachten, hopelijk kan daar snel een plaats gevonden worden. Er is ook een gerechtsdeskundige aangesteld die de zaak verder zal onderzoeken."

