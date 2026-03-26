Oma (68) blijft in cel op ver­den­king van poging tot moord op klein­zoon (7 maan­den) in Blan­ken­ber­ge: De eni­ge oplos­sing is gepas­te begeleiding”

De raadkamer in Brugge besliste dinsdagvoormiddag dat de vrouw (68) uit Blankenberge in de cel blijft op ver­den­king van poging tot moord op haar kleinzoon van 7 maanden. "Het enige wat ik kan zeggen, is dat de feiten in de psychiatrische problematiek van mijn cliënt kaderen", klonk het bij haar advocaat Stijn Leliaert.

Op 26 maart rukten de hulpdiensten uit voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. De 68-jarige vrouw zou er haar kleinzoon van 7 maanden om het leven hebben proberen te brengen. Zowel de vrouw als het jongetje zijn buiten levensgevaar. 

De onderzoeksrechter in Brugge beval dinsdagvoormiddag de aanhouding van de vrouw. Ze blijft nu langer in de cel, maar haar advocaat wil snel een andere oplossing.

Gepaste begeleiding

"Het enige wat ik kan zeggen, is dat de feiten kaderen in de psychiatrische problematiek van mijn cliënt", klonk het bij haar advocaat Stijn Leliaert. "Iedereen is ervan overtuigd dat de enige oplossing in het dossier, het vinden van een gepaste begeleiding is."

"Daar zijn we op aan het wachten, hopelijk kan daar snel een plaats gevonden worden. Er is ook een gerechtsdeskundige aangesteld die de zaak verder zal onderzoeken."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

