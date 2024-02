Fun is ontstaan uit het Coemancenter in Aartrijke en zit al een tijdje in slechte papieren. In 2022 maakte de groep 10 miljoen euro verlies, en een recente uitverkoop zorgde niet voor voldoende geld om het faillissement af te wenden.

Er werkten 200 mensen. Het is niet uitgesloten dat een deel van hen, en een aantal winkels, nog naar een overnemer gaan.