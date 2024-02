Matching Talents heeft daarvoor Svetlana Fedorova aangeworven. In Oekraïne lerares Engels, hier de jobcoach in Kortrijk. Svetlana Fedorova, Oekraïense jobcoach Matching Talents: “Het is belangrijk om Oekraïners te kunnen zeggen: je kan dat doen! En Oekraïners zijn niet zo goed met taal zoals de mensen hier in Vlaanderen.”

Zo kon Svetlana Serhii Solod naar zwembadbouwer PPC Pools in Desselgem bij Waregem leiden. Zij waren al lang op zoek naar een lasser. Serhii kwam met zijn gezin naar België, kort na de Russische inval. Serhii Solod, Oekraïense werknemer: “In mijn land heb ik als sportcoach gewerkt, 13 jaar lang. En ik had een opleiding in het technisch secundair onderwijs. Ik kan mooi en sterk lassen.”